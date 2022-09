PUMA SE Aktie News: PUMA SE fällt am Mittag tief

Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 5,1 Prozent auf 48,28 EUR ab. Die PUMA SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,95 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 280.541 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 58,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 47,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PUMA SE-Aktie 0,69 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,54 EUR.

Am 27.07.2022 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2.002,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.589,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Schätzungsweise am 24.10.2023 dürfte PUMA SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PUMA SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Die Konzerngeschichte von adidas - dem zweitgrößten Sportartikelhersteller der Welt

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: PUMA SE