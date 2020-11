BVB-Aktie fester: Wegen Corona-Krise hoher Quartalsverlust - Duell mit FC Bayern steht an

Der Fehlbetrag lag bei 35,8 Millionen Euro, wie der im Nebenwerteindex SDAX notierte BVB am Freitag in Dortmund bei der Vorlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Borussia Dortmund beim Konzernergebnis noch ein minimales Plus erzielt.

Die Dortmunder verwiesen darauf, dass es im Zusammenhang mit der Pandemie zu deutlich späteren Starts der sportlichen Wettbewerbe gekommen sei. Zudem komme es im Zusammenhang mit Covid-19 zu einer Umstellung der Ausschüttung der TV-Entgelte der Bundesliga und daher im Vergleich zum Vorjahresquartal zu wesentlichen Erlös-Verschiebungen in die folgenden Quartale des Geschäftsjahres. Auch die fortwährenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen Corona belasteten.

Im ersten Quartal sackte denn auch der Umsatz um rund die Hälfte auf 56,5 Millionen Euro ab, das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag bei minus 9,3 Millionen Euro nach plus 25 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Für das laufende zweite Jahresviertel rechnet Borussia Dortmund derzeit mit einem nahezu ausgeglichenen Quartalsergebnis. Eine konkrete Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020/2021 sei hingegen wegen der hohen Unsicherheiten durch die Corona-Krise derzeit noch nicht möglich. Seine vollständigen Zahlen will der BVB am 13. November veröffentlichen.

Borussia Dortmund und FC Bayern München vor Duell mit je fünf Siegen

Das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München gilt als größte Attraktion im deutschen Fußball. Rechtzeitig zum Kräftemessen der Branchenführer am Samstag (18.30 Uhr/Sky) haben sich beide Teams in der Tabelle auf ihre Stammplätze zwei und eins manövriert. Die Fakten zum Spiel:

BILANZ: Sechs der vergangenen sieben Duelle gingen an den FC Bayern. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren (10. November 2018) gelang dem BVB (Borussia Dortmund) in diesem Zeitraum seit Anfang 2017 beim 3:2 im eigenen Stadion der einzige Sieg.

GLEICHSCHRITT: Erstmals seit elf Jahren liegen die Dauerrivalen vor dem direkten Duell nach Punkten gleichauf - damals rangierten sie jedoch im Mittelfeld. Das ist diesmal anders. Beide Teams gewannen fünf von sechs Meisterschaftspartien. Kurios: Sowohl der BVB als auch die Bayern verloren am zweiten Spieltag zum bisher einzigen Mal: der Revierclub mit 0:2 in Augsburg, die Münchner gar mit 1:4 in Hoffenheim.

UNTERSCHIED: Seit Jahren gilt der BVB als stark in der Offensive, aber anfällig in der Abwehr. In diesem Jahr scheint es genau umgekehrt. Mit 24 Treffern nach sechs Spieltagen sorgte der FC Bayern für eine Liga-Bestmarke, kassierte aber bereits neun Gegentore. Dagegen stellt der BVB mit nur zwei Gegentoren die beste Abwehr.

HEIMSTÄRKE: Auch wenn der BVB aufgrund der Corona-Krise im eigenen Stadion bisher vor nur wenigen oder gar keinen Fans spielen durfte, hat er sich seine Heimstärke bewahrt. Gegen Mönchengladbach (3:0), Freiburg (4:0), Schalke (3:0) und St. Petersburg (2:0) gab es Siege - ausnahmslos zu null.

TORJÄGERDUELL: Das Kräftemessen der Spitzenteams ist auch ein Duell der beiden Topstürmer. Robert Lewandowski traf seit seinem Wechsel nach München im Jahr 2014 besonders gern gegen seinen ehemaligen Club aus dem Revier: beachtliche 16 Mal in zwölf Spielen. Dagegen wartet der erst 20 Jahre alte BVB-Überflieger Erling Haaland, der all seine fünf Saisontore daheim erzielte, noch auf seinen ersten Bundesliga-Treffer gegen die Bayern. Beim 0:1 in seinem bisher einzigen Ligaduell mit den Münchnern Ende Mai ging er leer aus. Dafür traf er beim 2:3 im Supercup Ende September in München einmal.

MATCHWINNER: Der BVB sollte nicht nur verstärkt auf den Münchner Torjäger Robert Lewandowski achten, sondern auch auf Joshua Kimmich. Denn der Mittelfeldspieler avancierte in den vergangenen beiden Duellen der Branchenführer zum Matchwinner. Am 26. Mai schoss der Nationalspieler sein Team im Bundesliga-Endspurt zum 1:0. Vier Monate später gelang ihm im Supercup der 3:2-Siegtreffer.

Die BVB-Aktie zeigt sich am Freitag auf XETRA zeitweise um 0,43 Prozent höher bei 4,69 Euro. /bue/DP/zb

