DAX24.752 -0,6%Est505.965 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +2,0%Nas23.817 +0,9%Bitcoin75.321 +1,5%Euro1,1956 -0,7%Öl68,45 +1,1%Gold5.260 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y PUMA 696960 Infineon 623100 OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 CSG Group A420X0 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 ASML NV A1J4U4 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- Wall Street uneins erwartet -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal -- BYD, OHB, Starbucks, Intel, Texas Instruments, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Vorläufige Schätzungen: Smartphone-Markt wächst 2025 leicht - Apple vor Samsung Vorläufige Schätzungen: Smartphone-Markt wächst 2025 leicht - Apple vor Samsung
Micron Technology-Aktie auf Rekordkurs: Milliardeninvestition in neue Speicherchipfabrik treibt an Micron Technology-Aktie auf Rekordkurs: Milliardeninvestition in neue Speicherchipfabrik treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Push-Mitteilungen bei E-Patientenakten geplant

28.01.26 14:32 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die neuen elektronischen Patientenakten (ePA) sollen für Versicherte attraktiver werden. Ab Herbst soll es in der App eine Funktion mit Push-Benachrichtigungen geben, wie das Bundesgesundheitsministerium auf eine Kleine Anfrage der Grünen antwortete. "Dadurch erhalten Versicherte umgehend die Information zu neuen Dokumenten und Inhalten in ihrer ePA und können sich aktiv damit befassen." Ab Jahresende soll für Ärzte außerdem eine Volltextsuche verfügbar sein, was einen großen Mehrwert im Praxisalltag biete.

Wer­bung

Rund 70 Millionen der gut 74 Millionen gesetzlich Versicherten haben eine ePA von ihrer Krankenkasse angelegt bekommen, was man für sich auch ablehnen kann. Seit 1. Oktober 2025 sind Praxen und Kliniken verpflichtet, wichtige Daten wie Befunde oder Laborwerte einzustellen. Die E-Akte kann Patienten ein Leben lang begleiten und soll auch zu besseren Behandlungen beitragen.

Wenige Patienten schauen in eigene E-Akte

Die Push-Funktion werde die Nutzungsmöglichkeiten der App weiter verbessern und somit die aktive Nutzung der ePA fördern, erläuterte das Ministerium. Damit könnten Kassen auch Erinnerungsmöglichkeiten für Versicherte integrieren.

Bisher nutzen Millionen Versicherte ihre E-Akte nicht aktiv für sich selbst, um eigene Daten anzusehen oder auch sensible Inhalte zu sperren. Mit Stand Ende Oktober hatten der Regierungsantwort zufolge 3,89 Millionen Versicherte eine digitale Gesundheits-Identität, die ihnen Zugriff auf ihre ePA ermöglicht. Dabei gilt: Man kann sich einloggen, braucht es aber nicht. Fürs erste Verwenden der App muss man sich einmal identifizieren und freischalten lassen./sam/DP/jha