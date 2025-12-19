DAX24.296 +0,4%Est505.768 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 +4,6%Nas23.231 +1,0%Bitcoin75.495 +3,5%Euro1,1719 -0,1%Öl60,08 +0,6%Gold4.341 +0,2%
Putin: Haben 700.000 Soldaten im Kriegsgebiet

19.12.25 15:48 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach Worten von Kremlchef Wladimir Putin hat Russland rund 700.000 Soldaten im Gebiet des Ukraine-Kriegs im Einsatz. Es handele sich dabei überwiegend um ziemlich junge Leute, darunter die Generationen der 1990-er Jahre, sagte er bei seiner Jahrespressekonferenz und Bürgersprechstunde in Moskau. Angesprochen auf den Vorwurf, dass es sich bei dem Jahrgang um eine verlorene Generation handele, sagte er: "Nun, wir leben unter den Bedingungen der militärischen Spezialoperation." So nennt der Kreml im offiziellen Sprachgebrauch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Gleichzeitig ging es bei der jährlichen Fernsehshow Putins auch mehrfach um die Forderung, dass junge Menschen in Russland mehr Kinder zur Welt bringen sollen. Auch durch den Krieg und die vielen getöteten Soldaten verschlimmern sich die demografischen Probleme des Landes - Putin hatte zuletzt beklagt, dass die Geburtenraten weiter im Sinkflug seien trotz vieler staatlicher Maßnahmen.

Schon im September hatte Putin von mehr als 700.000 Menschen an der Front gesprochen. Kiew nannte eine ähnliche Zahl, wobei allerdings auch Mitarbeiter von Spezialeinheiten und Unterstützungsdiensten mitgemeint waren. Wie viele unmittelbar an der Front kämpfen, ist dabei unbekannt.

Putin hat vor fast vier Jahren die Invasion der Ukraine befohlen. Seither überzieht Russland das Nachbarland unter hohen Verlusten mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/men