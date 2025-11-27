DAX23.770 +0,2%Est505.654 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,2%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.628 +0,7%Euro1,1599 ±0,0%Öl63,30 +0,4%Gold4.154 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagnachmittag am Kryptomarkt
Pivotal-Point Nachverfolgung Caterpillar (CAT): KI-Boom treibt den Umsatz für Stromerzeuger um 31 % nach oben! Pivotal-Point Nachverfolgung Caterpillar (CAT): KI-Boom treibt den Umsatz für Stromerzeuger um 31 % nach oben!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

Putin: Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschließen

27.11.25 16:50 Uhr

BISCHKEK (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin ist nach eigenen Worten bereit, den Verzicht auf einen Angriff gegen Europa im Zuge diplomatischer Verhandlungen schriftlich festzuhalten. Es sei eine "Lüge" und "völliger Blödsinn" zu behaupten, dass Russland vorhabe, Europa zu überfallen, sagte Putin. "Für uns klingt das lächerlich. Die Wahrheit ist, dass wir das nie vorhatten, aber wenn sie es von uns hören wollen, na gut, dann fixieren wir das. Keine Frage", so Putin auf einer Pressekonferenz zum Abschluss seines Besuchs in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek.

Wer­bung

Putin hat Anschuldigungen von deutschen und anderen europäischen Politikern, Russland wolle nach der Ukraine auch andere Länder Europas überfallen, wiederholt zurückgewiesen. Seine Beteuerungen werden aber vor allem seit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine im Westen immer wieder in Zweifel gezogen. Auch vor dem Überfall auf die Ukraine hatte er behauptet, dass Russland das nicht vorhabe.

Putin: Bereit zu Verhandlungen über Kriegsende in der Ukraine

Putin bekräftigte auch seine Bereitschaft zu Friedensverhandlungen. In der kommenden Woche werden in Moskau US-Vertreter zu Gesprächen über eine mögliche Beendigung des seit fast vier Jahren andauernden Krieges erwartet. Dabei geht es auch um Sicherheitsgarantien für die Ukraine und für Europa.

Als Grundvoraussetzung für eine Einigung nannte Putin erneut einen Rückzug der ukrainischen Truppen aus den Gebieten Donezk und Luhansk im Donbass. Andernfalls werde Russland den Krieg fortsetzen, um seine Ziele einer vollen Kontrolle dort zu erreichen./mau/DP/he