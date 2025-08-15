DAX24.001 -0,6%ESt505.383 ±-0,0%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.531 +0,3%Nas21.577 +0,2%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1592 -0,5%Öl67,64 +0,6%Gold3.387 -0,2%
Q2-Bilanz

Kohl’s-Aktie legt 20 Prozent zu: Zahlen überzeugen - Gewinnprognose angehoben

27.08.25 16:11 Uhr
NYSE-Titel Kohl’s-Aktie mit Kurssprung: Zahlen überzeugen - Finanzprognose angehoben | finanzen.net

Das US-Einzelhandelsunternehmen Kohl's hat am Mittwoch seine Zahlen für das am 2. August abgelaufene zweite Geschäftsquartal vorgelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kohl's Corp.
13,87 EUR 2,87 EUR 26,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Umsatzentwicklung über Erwartungen
• Finanzprognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben
• Aktie mit Kurssprung

Ergebnisse zeigen Fortschritte

Wie das Unternehmen in seiner Pressemitteilung schreibt, ging der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar zurück, wobei der vergleichbare Umsatz um 4,2 Prozent zurückging. Die Bruttomarge als Prozentsatz des Nettoumsatzes betrug 39,9 Prozent - ein Anstieg von 28 Basispunkten.

Der Nettogewinn belief sich auf 153 Millionen US-Dollar bzw. 1,35 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 64 Millionen US-Dollar bzw. 0,56 US-Dollar pro bereinigter verwässerter Aktie. Im Vergleich dazu belief sich der Nettogewinn im Vorjahr auf 66 Millionen US-Dollar bzw. 0,59 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Der operative Cashflow lag bei 598 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 254 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Prognose angehoben

Daneben verkündete das Unternehmen die Anhebung der Finanzprognose für das Gesamtjahr 2025. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr nun ein bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie zwischen 0,50 und 0,80 US-Dollar, statt den zuvor erwarteten 0,10 bis 0,60 US-Dollar.

Michael Bender, Interim-CEO von Kohl's, wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Die Ergebnisse von Kohl's im zweiten Quartal sind ein Beweis für die Fortschritte, die wir bei unseren Initiativen für 2025 erzielen. Dies führte zu einer Umsatzentwicklung, die unsere Erwartungen übertraf. Es ist zwar klar, dass diese Initiativen bei unseren Kunden Anklang finden, aber unser Team konzentriert sich weiterhin darauf, vor dem Hintergrund einer schwierigen Wirtschaftslage im weiteren Verlauf des Jahres kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen."

"Zusätzlich zu unseren Umsatzfortschritten haben wir das Geschäft in diesem Quartal mit großer Disziplin geführt. Wir konnten unsere Bruttomargen ausbauen, unsere Lagerbestände reduzieren und unsere Ausgaben senken, was zu soliden Ergebnissen im zweiten Quartal geführt hat. Ich bin weiterhin beeindruckt von unserem gesamten Team bei Kohl's und bin dankbar für all ihre harte Arbeit", so Bender weiter.

Kohl's-Aktie mit Kurssprung

Die Kohl's-Aktie verzeichnet daraufhin einen Kurssprung an der NYSE: Zeitweise legen die Anteilsscheine 23,66 Prozent auf 16,13 US-Dollar zu. Seit Jahresbeginn stand zuletzt ein Minus von rund 7 Prozent an der Kurstafel (Stand: Schlusskurs vom 26.08.2025).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com, ESB Professional / Shutterstock.com

