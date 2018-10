eBay trifft Erwartungen - Aktie klettert nachbörslich

Das Online-Auktionshaus eBay hat sein Zahlenwerk für das dritte Quartal 2018 präsentiert. Während Analysten von einem Umsatz in Höhe von 2,66 Milliarden US-Dollar ausgegangen waren, standen 2,65 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Das EPS wurde auf 0,56 US-Dollar beziffert - Experten hatten mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 0,552 US-Dollar gerechnet.

Die eBay-Aktie legt im nachbörslichen NASDAQ-Geschäft rund 4 Prozent zu.

Redaktion finanzen.net

