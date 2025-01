QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 43,22 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 43,22 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,25 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 62.103 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Gewinne von 2,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 36,59 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

Am 06.11.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 501,87 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 475,89 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 11.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,18 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

