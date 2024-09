QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Montagnachmittag schwächer

So bewegt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 41,21 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 41,21 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 41,05 EUR. Bei 41,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 47.926 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,40 EUR erreichte der Titel am 16.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,32 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,75 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,97 EUR an.

Am 31.07.2024 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 496,35 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 494,86 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

