QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 40,30 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 40,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 40,20 EUR. Bei 40,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 347.908 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 7,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 33,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,97 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 31.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 496,35 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 30.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,14 USD im Jahr 2024 aus.

