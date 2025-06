QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 39,94 EUR abwärts.

Das Papier von QIAGEN befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 39,94 EUR ab. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 39,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 130.030 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 15,66 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 14,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,093 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 483,46 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 458,80 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,34 USD im Jahr 2025 aus.

