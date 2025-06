QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die QIAGEN-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 40,34 EUR an der Tafel.

Die QIAGEN-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 40,34 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,43 EUR. Bei 40,26 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.022 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 14,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,12 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,093 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 07.05.2025. Auf der Umsatzseite standen 483,46 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 458,80 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,34 USD fest.

