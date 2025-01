QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Montagvormittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 43,19 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 43,19 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,16 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 56.917 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,13 EUR an. 2,16 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 36,59 EUR fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,97 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 06.11.2024. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,35 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 501,87 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 475,89 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 11.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell