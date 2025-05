QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 37,39 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 37,39 EUR. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 37,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,25 EUR. Zuletzt wechselten 56.108 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 21,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 8,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,50 EUR.

QIAGEN ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 521,20 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,80 Mio. USD in den Büchern standen.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Hot Stocks heute: Warren Buffett übergibt an Greg Abel - Trade der Woche: Long OS auf Qiagen (PL879K)

QIAGEN-Aktie knapp im Plus: Geräte-Offensive für Labore präsentiert

QIAGEN-Aktie dreht ins Plus: Gewinnprognose erhöht