QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 43,70 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die QIAGEN-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 43,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 43,90 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 43,67 EUR. Bei 43,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.920 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,13 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,98 Prozent. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,59 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 19,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,97 EUR an.

Am 06.11.2024 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 501,87 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 475,89 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,18 USD je Aktie aus.

