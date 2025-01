QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Kursplus

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 43,99 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 43,99 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,03 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.604 QIAGEN-Aktien.

Bei einem Wert von 44,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.12.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 0,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 36,59 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,97 EUR.

Am 06.11.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 501,87 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 475,89 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die QIAGEN-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.02.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

