QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 41,15 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 41,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,67 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 148.931 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 markierte das Papier bei 43,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,97 Prozent.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,97 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,26 Prozent auf 496,35 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 485,40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

