QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN büßt am Mittwochmittag ein

QIAGEN im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 40,87 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 40,87 EUR ab. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 40,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,88 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 28.742 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,87 Prozent. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,093 USD. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 07.05.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 483,46 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,80 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. QIAGEN dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die QIAGEN-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy