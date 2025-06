QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 40,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 40,40 EUR zu. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 40,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 108.100 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Gewinne von 17,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 18,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,093 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 483,46 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,34 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

QIAGEN-Analyse: Kaufen-Bewertung für QIAGEN-Aktie von DZ BANK

QIAGEN-Aktie steigt: QIAGEN übernimmt Software-Anbieter Genoox