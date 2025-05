QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Mittag tiefer

QIAGEN im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 37,05 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 37,05 EUR ab. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 36,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 78.222 QIAGEN-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 7,59 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,025 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 07.05.2025. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 483,46 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 458,80 Mio. USD eingefahren.

Die QIAGEN-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

