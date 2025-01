QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der QIAGEN-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 44,76 EUR.

Die QIAGEN-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 44,76 EUR. Bei 44,91 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 44,54 EUR ein. Mit einem Wert von 44,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 176.538 Stück.

Am 13.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,02 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 0,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 18.04.2024 auf bis zu 36,59 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,45 EUR.

QIAGEN ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 501,87 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 475,89 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte QIAGEN am 11.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,18 USD fest.

