QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 35,86 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 35,86 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,83 EUR ab. Bei 35,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 43.068 Stück.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 24,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,25 EUR. Dieser Wert wurde am 05.03.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 1,69 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 521,20 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 509,16 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 05.05.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,27 USD je QIAGEN-Aktie.

