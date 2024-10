QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Mit einem Kurs von 40,10 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die QIAGEN-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 40,10 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,38 EUR. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 40,08 EUR ein. Bei 40,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.327 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,23 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,75 EUR am 30.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,83 Prozent.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,83 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,30 Prozent auf 496,35 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der QIAGEN-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,15 USD im Jahr 2024 aus.

