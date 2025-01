QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So bewegt sich QIAGEN

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 44,64 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 44,64 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 44,83 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 149.040 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 45,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 0,84 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 36,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 22,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,45 EUR.

QIAGEN ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,35 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 475,89 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 501,87 Mio. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte QIAGEN am 11.02.2025 präsentieren.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

XETRA-Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag stärker

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen