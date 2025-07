QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 40,86 EUR.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 40,86 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 40,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.304 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 15,91 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 16,20 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,083 USD je QIAGEN-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,00 EUR.

Am 07.05.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,37 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,37 Prozent auf 483,46 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte QIAGEN die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

