QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Anleger zeigten sich zuletzt bei der QIAGEN-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 42,22 EUR.

Mit einem Kurs von 42,22 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum verändert. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,45 EUR zu. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 42,12 EUR. Bei 42,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 200.966 Aktien.

Am 01.09.2023 markierte das Papier bei 43,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,85 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 33,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 20,06 Prozent sinken.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,97 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Am 31.07.2024 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 496,35 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 494,86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,14 USD je Aktie.

