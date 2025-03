QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 36,24 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 36,24 EUR zu. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 36,40 EUR. Bei 36,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 32.937 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,67 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,25 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 45,00 EUR.

Am 05.02.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

