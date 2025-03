QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Dienstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 36,47 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 36,47 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,56 EUR zu. Bei 36,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.553 QIAGEN-Aktien.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,85 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,25 EUR. Dieser Wert wurde am 05.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 3,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00 EUR an.

Am 05.02.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 521,20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte QIAGEN am 05.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,27 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

