QIAGEN Aktie News: QIAGEN fällt am Dienstagnachmittag

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 19.07.2022 16:22:00 Uhr um 0,7 Prozent auf 45,33 EUR nach. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 44,81 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 215.191 QIAGEN-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.11.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 12,08 Prozent zulegen. Bei 37,95 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 19,45 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 27.04.2022. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,66 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 628,40 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 567,20 USD umsetzen können.

Am 27.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 27.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von QIAGEN.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,09 USD fest.

