QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Montagnachmittag zu

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 45,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 45,00 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 45,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 44,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 89.287 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.01.2025 bei 45,07 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 0,16 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 36,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,69 Prozent.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,45 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 06.11.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 501,87 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 475,89 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

