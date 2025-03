QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von QIAGEN

Kurs der QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 36,38 EUR.

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 36,38 EUR abwärts. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 36,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,61 EUR. Zuletzt wechselten 66.623 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Mit einem Zuwachs von 30,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

QIAGEN gewährte am 05.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 521,20 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 509,16 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 05.05.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

