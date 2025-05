QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Vormittag

QIAGEN im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 38,10 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 38,16 EUR. Mit einem Wert von 38,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.279 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 19,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,025 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,00 EUR an.

Am 07.05.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent auf 483,46 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 458,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 12.08.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

