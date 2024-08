QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 42,40 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 42,40 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,46 EUR. Bei 42,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 107.632 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei 43,85 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,42 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,75 EUR am 30.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 20,39 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,97 EUR an.

QIAGEN gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 496,35 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 494,86 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

