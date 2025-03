QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 36,17 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 36,17 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,10 EUR aus. Bei 36,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 2.607 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 23,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,54 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 05.02.2025 vor. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 521,20 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 509,16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

