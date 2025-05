QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Vormittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 37,94 EUR.

Die QIAGEN-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 37,94 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,94 EUR. Bei 38,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.088 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 9,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,025 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 07.05.2025. Auf der Umsatzseite standen 483,46 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 458,80 Mio. USD umgesetzt.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,34 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

