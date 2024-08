QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Mittwochnachmittag

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 42,37 EUR.

Das Papier von QIAGEN legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 42,37 EUR. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 42,41 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 91.682 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,85 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2023. 3,49 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,75 EUR am 30.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 20,33 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,97 EUR.

Am 31.07.2024 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das QIAGEN ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 496,35 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 494,86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,14 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagnachmittag