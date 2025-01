QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 45,76 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 45,76 EUR zu. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,83 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.491 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,59 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,45 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 USD, nach 0,35 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 501,87 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 475,89 Mio. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 05.02.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie höher: Anteilseiger erhalten 1,26 US-Dollar je Aktie bei synthetischem Aktienrückkauf

XETRA-Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag stärker