QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN fällt am Freitagvormittag

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 44,04 EUR.

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,2 Prozent auf 44,04 EUR nach. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,04 EUR nach. Bei 44,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.211 QIAGEN-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,04 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,55 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,59 EUR fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 20,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,45 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,35 USD im Vorjahresquartal. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 501,87 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 475,89 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.02.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

