QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 39,12 EUR zu.

Um 09:05 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 39,12 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.993 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,73 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 13,72 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,73 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 29.04.2024. Es stand ein EPS von 0,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 458,80 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 485,40 Mio. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte QIAGEN am 31.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2024 2,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

