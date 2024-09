QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Notierung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der QIAGEN-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 40,43 EUR.

Mit einem Kurs von 40,43 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 40,46 EUR. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 40,21 EUR. Mit einem Wert von 40,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 10.434 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 16.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,40 EUR. 7,36 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 16,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 31.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 496,35 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy

XETRA-Handel: TecDAX auf grünem Terrain

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert zum Start im Plus