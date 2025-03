QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die QIAGEN-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 36,76 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die QIAGEN-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 36,76 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,94 EUR aus. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 36,44 EUR ein. Bei 36,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.569 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. 28,84 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 35,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 4,09 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 05.02.2025. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 521,20 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,16 Mio. USD in den Büchern standen.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,27 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

