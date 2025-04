QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN legt am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 37,37 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 37,37 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 37,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 134.547 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 26,72 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 8,39 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,50 EUR aus.

Am 05.02.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 04.05.2026 dürfte QIAGEN die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,29 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie knapp im Plus: Geräte-Offensive für Labore präsentiert

QIAGEN-Aktie dreht ins Plus: Gewinnprognose erhöht

Aktienempfehlung QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse