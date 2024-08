QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Mittag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 41,57 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 41,57 EUR zu. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 41,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,30 EUR. Bisher wurden heute 33.386 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Bei 43,85 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 5,49 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,75 EUR ab. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 23,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,97 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Am 31.07.2024 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 496,35 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 494,86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,14 USD je Aktie aus.

