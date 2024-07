QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 40,43 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 40,43 EUR. Bei 40,48 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.864 QIAGEN-Aktien.

Am 04.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,54 EUR. 10,17 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 33,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 16,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,73 EUR.

Am 29.04.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,38 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 458,80 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 485,40 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 30.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,52 USD im Jahr 2026 aus.

