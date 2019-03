QIX Deutschland: Boomende Geschäfte und dynamischer Wachstumskurs treiben die Qualitätsaktie der Woche auf neue Höchststände

Operativ überzeugt neben der hohen Umsatzmarge von derzeit 21% auch die solide Eigenkapitalrendite von 14%. Ebenfalls außergewöhnlich ist das Dividendenwachstum, mit dem die Aktionäre in den letzten Jahren zusätzlich zur starken Kursperformance verwöhnt wurden.

Als global agierender Anbieter ist Symrise auf die Herstellung von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen spezialisiert. Das Unternehmen ist dabei in die drei Geschäftsbereiche Flavor, Nutrition und Scent & Care gegliedert. Die rund 30.000 von Symrise entwickelten Produkte werden überwiegend auf Basis natürlicher Rohstoffe oder pflanzlicher Materialien hergestellt. Bei den Aromen, Wirkstoffen und Parfümölen handelt es sich meist um zentrale Bestandteile in den Endprodukten der wichtigsten Unternehmenskunden. Diese kommen vornehmlich aus der Parfüm-, Kosmetik- und Lebensmittelbranche. Sie sind aber auch unter den Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln, Heimtierfutter und Babynahrung sowie in der pharmazeutischen Industrie zu finden. Mit einem derzeitigen Marktanteil von 11% zählt Symrise weltweit zu den vier größten Lieferanten im Markt für Duft- und Geschmacksstoffe.

Industrienachfrage treibt Umsatz auf Rekordniveau

Symrise hat seinen zuletzt robusten Wachstumskurs nach dem doch sehr dynamischen Vorquartalen auch im 4.Quartal erfolgreich fortsetzen können. Daraufhin stieg der Umsatz in 2018 gegenüber dem Vorjahr um 5,3% auf einen neuen Rekordwert von 3,15 Mrd. Euro. Organisch lag das Plus sogar bei 8,8% und damit über der vom Vorstand zuletzt angehobenen Prognose. Auf dieser Basis legte der Aromen- und Duftstoffhersteller insbesondere in Asien und auch Lateinamerika stark zu. Dabei bekam Symrise neben ungünstigen Wechselkursen jedoch auch die seit Mitte 2017 andauernde Rohstoffknappheit weiterhin zu spüren. Die höheren Kosten konnten zwar teilweise durch eigene Rohstoffzugänge und Preiserhöhungen ausgeglichen werden. Mit 631 Mio. Euro lag der operative Gewinn (EBITDA) des Unternehmens letztlich aber unverändert auf Vorjahresniveau. Auch wurde im letzten Geschäftsjahr viel Geld in den Kapazitätsausbau etwa in den USA und China investiert. Und das Management ist durchaus zuversichtlich, dass dieser Trend in den kommenden Jahren anhalten wird.

Dabei soll bei Symrise der Anteil der Schwellenländer am Konzernumsatz von aktuell 43% bis 2025 auf mehr als 50% steigen. Auch wird vom Vorstand bis dahin eine Verdopplung der weltweiten Erlöse auf etwa 5,5 bis 6,0 Mrd. Euro anvisiert. Neben dem Ausbau der eigenen Produktion sollen hierbei aber auch Zukäufe zum Wachstum beitragen. Erst im Januar hatte das Unternehmen den Erwerb des US-Anbieters von Proteinspezialitäten auf Basis von Fleisch- und Ei-Produkten ADF/IDF für 900 Mio. USD verkündet. Vor allem das Geschäft mit Produkten rund um Heimtiernahrung soll damit deutlich ausgebaut werden. Und Symrise rechnet hierdurch schon in diesem Jahr mit einem positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie.

Anhaltend robustes und hochprofitables Wachstum

Schon seit etlichen Jahren weist Symrise als Qualitätsunternehmen ausgesprochen stabile Wachstumsraten aus. Die beeindruckende Gewinnentwicklung des Aromen- und Duftstoffspezialisten ragt dabei besonders hervor. Immerhin erhöhte sich der Gewinn allein in den letzten 5 Jahren auch getrieben durch Übernahmen im Schnitt um 10%. Das durchschnittliche Umsatzwachstum lag währenddessen sogar noch leicht darüber. Operativ überzeugt das Unternehmen neben der hohen Umsatzmarge von derzeit 21% auch mit einer äußerst soliden Eigenkapitalrendite von 14%. Ebenfalls außergewöhnlich ist das Dividendenwachstum, mit dem die Symrise-Aktionäre in den letzten Jahren zusätzlich zur starken Kursperformance verwöhnt wurden. Nach der jüngsten Dividendenerhöhung auf 0,90 Euro ist die Rendite allerdings mit 1,1% aber eher bescheiden.

Die Symrise-Aktie befindet sich im Qualitäts-Auswahlindex QIX Deutschland. Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt. Die im Index enthaltenen Unternehmen zeichnen sich durch hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie stabile Wachstumsraten und solide Bilanzen aus. Auch Value-Kriterien wie Dividendenrendite, niedrige Kurs-Gewinn- und Kurs-Umsatz-Verhältnisse werden mit einbezogen.

Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Deutschland von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox