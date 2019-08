RATIONAL wächst dank herausragender Marktposition in den ersten 6 Monaten kräftig und investiert verstärkt in den Produktions- und Vertriebsausbau. Siemens-Healthineers will Marktführer für minimalinvasive Gefäß-Operationen für 1,1 Mrd. USD in der USA übernahmen.

Im Qualitäts-Index war heute die RATIONAL-Aktie zeitweise einer der größten Gewinner. Aktuell zeigt sie sich nur noch unverändert bei 590,00 Euro zu. Der Großküchengerätelieferant bleibt auch nach 6 Monaten seinem bislang schon beeindruckendem Wachstumskurs treu. Dabei lieferte das Unternehmen im ersten Halbjahr nicht nur den millionsten Combi-Dämpfer aus, sondern wurde auch von den weltweit immer stärker spürbaren wirtschaftlichen Eintrübungen verschont. Letztlich erzielte RATIONAL mit seinem Umsatzplus von 9% im Jahresvergleich auf 399 Mio. Euro beachtliche Zuwächse. Zugleich kletterte im Berichtzeitraum der Nettogewinn von 69,4 Mio. im Vorjahr auf 76,6 Mio. Euro. Hauptprodukt und wichtigster Gewinntreiber des erfolgreichen Küchen-Ausrüsters war dabei einmal mehr der Combi-Dämpfer, mit dem Köche in Restaurants und Großküchen verschiedene Kochvorgänge in einem Gerät durchführen können. Und auch geographisch haben sich die Länder USA und Kanada für RATIONAL mit einem Umsatzzuwachs von zuletzt 26% zu einem Wachstumsgaranten entwickelt. Letztlich konnten die Erlöse in den ersten 6 Monaten aber in allen Regionen der Welt gesteigert werden. Zudem investierte das Management erneut vor allem in den Produktions- und Vertriebsausbau. Die erhöhten Investitionen dürften kurzfristig zwar das Margenpotenzial begrenzen, langfristig aber sollten diese Maßnahmen künftiges Wachstum sicherstellen.

Dank der herausragenden Marktposition verfügt RATIONAL auch weiterhin über starke Kennzahlen. Neben der hohen EBIT-Marge von 26% erzielt das Unternehmen eine eindrucksvolle Eigenkapitalrendite. Derzeit liegt sie bei robusten 34 %. Darüber hinaus zeugt die Eigenkapitalquote von 74% von einer ausgesprochen gesunden Bilanz. Mit diesen Zahlen befindet sich die Aktie auch zu Recht im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt.

Leicht im Minus bei aktuell 88,60 Euro befindet sich heute im Qualitäts-Index auch die Siemens-Aktie. Die Medizintechnik-Tochter des Münchner Industriekonzerns steht vor ihrer ersten Milliarden-Übernahme seit dem Börsengang im Jahr 2018. Dabei bietet Siemens Healthineers insgesamt 1,1 Mrd. USD in bar für das US-Unternehmen Corindus Vascular Robotics, das als eines der ersten robotergestützte Systeme für minimalinvasive Gefäß-Operationen entwickelt hat. Die Siemens-Tochter will damit ihre Advanced Therapies-Sparte ausbauen, in dem das Unternehmen hauptsächlich Roboter und andere Geräte baut, die Ärzten im OP und bei Behandlungen unter die Arme greifen. Mit den Robotern von Corindus ließen sich Operationen am Herzen oder an Blutgefäßen präziser, schneller und effektiver durchführen, erklärte der Healthineers-Chef. Das US-Unternehmen sei auf diesem Gebiet der klare Vorreiter. Allerdings erwirtschaftete die 6 Jahre zuvor gegründete Firma mit 100 Mitarbeitern zuletzt nur einen Umsatz von knapp 11 Mio. USD Umsatz und hatte einen Verlust von 35 Mio. ausgewiesen. Spätestens 2023 solle der Zukauf aber schwarze Zahlen schreiben, heißt es.

Die angekündigte Übernahme will Siemens sogar mit einem Kredit finanzieren. Man unterstütze diesen mutigen Schritt, wolle aber auch messbare Ergebnisse sehen, so die Konzernführung. Zwar ist das Geschäft rund um Präzisionsmedizin mit 1,5 Mrd. Euro Umsatz die kleinste Sparte von Siemens Healthineers, mit einer operativen Umsatzrendite von fast 20%, ist sie aber hochprofitabel. Im vergangenen Jahr hatte der Großaktionär den Geschäftsbereich an die Börse gebracht, damit die Tochter teure Übernahmen künftig auch aus eigener Kraft stemmen kann.

