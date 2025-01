QIX Dividenden Europa: Amundi gilt mit 6,0 % noch immer als Dividendenstar und Investor will Rio Tinto`s Börsenstruktur ändern

QIX aktuell

Der QIX Dividenden Europa Index zieht am Mittwoch im Zuge der heutigen Preisdaten aus den USA um 1,1 % auf 14.440 Punkte an.

Anlagespezialist Amundi ist aufgrund des soliden Geschäfts mit einem verwalteten Vermögen von über 2,0 Bio. Euro beliebt, und auch die hohe Dividendenrendite ist beachtlich. Investmentfirma Palliser fordert von Rio Tinto, dass es statt der Dual-Notierung London/Melbourne künftig nur noch eine australische Holding geben soll, mit der Stammbörse in Australien. Angesichts des derzeitigen positiven Markumfeldes legt am Mittwoch im Dividenden-Index die Aktie von Amundi um 1,8 % auf 64,40 Euro zu. Dabei sind die Papiere des französischen Vermögensverwalters nicht nur aufgrund des robusten Geschäfts bei Investoren beliebt, auch die Dividendenrendite von über 6,0 % macht sie kaufenswert. Amundi hat seinen Sitz in Paris und gehört mit einem verwalteten Vermögen von über 2,0 Bio. Euro und weltweit über 100,0 Mio. Kunden zu den 10 größten Anlagespezialisten innerhalb der globalen Finanzbranche. Mittlerweile ist die Tochtergesellschaft der französischen Bank Credit Agricole in 35 Ländern aktiv. Neben einer Reihe von Finanz- und Anlageprodukten für Privatkunden bietet Amundi Beratungsdienstleistungen für verschiedene Pensionsfonds, Versicherer und Staaten sowie Anleihe-Management- und Mitarbeitersparlösungen für Firmenkunden an. Das Unternehmen, das von Crédit Agricole und Société Générale im Jahr 2010 gegründet wurde, um das Anlagegeschäft der beiden Banken neu zu organisieren, ist auch beständig auf Expansionskurs. Erst im Oktober wurde bekannt, dass Amundi offenbar am Kauf der Allianz-eigenen Finanztochter Allianz Global Investors (AGI) interessiert ist. Die Franzosen und der deutsche Versicherer hätten in den vergangenen Monaten immer mal wieder über einen Deal gesprochen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg hierzu.

Im Raum gestanden hätten dabei auch eine komplette Übernahme von AGI durch Amundi sowie ein Zusammenschluss von Amundi und AGI, wobei die Allianz dann einen größeren Anteil am neuen Unternehmen haben würde. Die Gespräche über die Zusammenlegung ihrer Anlagegeschäfte zu einem europäischen Investmentgiganten haben Amundi und die Allianz aber inzwischen pausiert. Es ist auch nicht klar, ob die Verhandlungen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden. AGI verwaltet aber rund 550,0 Mrd. Euro an Vermögenswerten. Ein Zusammenschluss mit Amundi würde jedenfalls einen neuen Finanzriesen mit einem verwalteten Vermögen von fast 2,8 Bio. Euro schaffen. Dabei hatten die Franzosen erst in 2021 den ETF-Anbieter Lyxor gekauft, 2022 folgte dann die Übernahme des Spezialisten für digitale Geldanlagelösungen Savity. Für 2024 dürfe Amundi auch eine unveränderte Dividende von 4,10 Euro ausschütten, was die Aktie mit 6,4 % Kapitalrendite zum absoluten Dividendenstar macht.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Am Mittwoch notiert im Dividenden-Index auch die Aktie von Rio Tinto leicht im Plus bei 59,10 Euro. Zwar wurden die Anteilsscheine der britisch-australischen Bergbaugesellschaft in dieser Woche von der US-Investmentbank Goldman Sachs hochgestuft, mit einem Kursziel von knapp 87,00 Euro. Die Markterwartungen an umfangreiche wirtschaftspolitische Interventionen Chinas, die in den letzten Monaten die Rohstoffpreise angetrieben hätten, seien enttäuscht worden, betonten zwar die Bankexperten. Dennoch sei Rio Tinto angesichts solider Barmittelzuflüsse, Erträge und der Unterstützung durch die niedrige Bewertung einer ihrer Branchenfavoriten. Allerdings bläst Rio Tinto als Minenbetreiber, der im Dezember durch die Übernahme des Lithiumförderers Arcadium zum weltweit größten Lithiumproduzenten aufgestiegen war, derzeit ein ganz anderer Wind entgegen. Denn offenbar will die aktivistische Investmentgesellschaft Palliser Capital, dass Rio Tinto künftig seine Börsennotierung vereinheitlicht. Bislang wird die Aktie des Rohstoffspezialisten an den Börsen in London und Melbourne gleichzeitig notiert. Der Investor forderte nun aber Ende Dezember, dass das Rio Tinto-Management auf der nächsten HV eine Überprüfung der bestehenden Börsenstruktur einleitet.

Statt einer Dual-Notierung soll es künftig nur noch eine australische Holdinggesellschaft geben, mit der Stammbörse in Australien, hieß es. Palliser Capital argumentierte, dass die aktuelle Struktur von Rio Tinto gut 50,0 Mrd. USD an Wert gekostet hätte. Als Vorbild wurde der Rio Tinto-Rivale BHP genannt, der sich 2021 auf Druck des aktivistischen US-Investors Elliott Investment von der Londoner Börse verabschiedete. Jedoch will der Chef von Rio Tinto dem Beispiel des Konkurrenten wohl nicht folgen. Dem Manager zufolge funktioniere die aktuelle Struktur sehr gut. Rio Tinto erklärte zudem, dass die eigene Investorenbasis völlig anders als die von BHP sei. Drei Viertel der Aktien seien in London notiert. Auch dürfte eine Umstrukturierung erhebliche Steuerkosten verursachen. Mit einem 2025er-KGV von 9 und einer Dividendenrendite von gut 6,0 % ist die Rio Tinto-Aktie jedenfalls derzeit weiter günstig zu haben.

Hinweis: Da der QIX Dividenden Europa Index von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Dividenden Europa. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.