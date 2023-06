QIX Dividenden Europa: Jerónimo Martins bietet trotz Rekordhoch noch immer fast 3 % Dividende

Einzelhandelskette Jerónimo Martins setzt nach 2022er-Rekordumsatz von über 25 Mrd. Euro weiterhin auf starke Online-Geschäfte und europaweite Expansion. Kühne & Nagel erwirbt die auf verderbliche Güter spezialisierte Speditionsfirma Morgan Cargo und plant den Einstieg in neue Märkte wie die Logistik rund um Erneuerbare Energien.

Im Aufwärtsmodus befindet sich gegenwärtig dank robuster Geschäfte im Dividenden-Index die Aktie der Jerónimo Martins Group. Nach dem jüngsten Höchststand liegt sie am Mittwoch aber unverändert bei 25,28 Euro. Dabei ist die portugiesische Einzelhandelskette, die sowohl in Portugal mit der Marke "Pingo Doce" als auch in Polen mit "Biedronka" Marktführer im Bereich Lebensmittel ist, schon einige Zeit sehr erfolgreich gerade im Vertrieb und der Herstellung von Konsumgütern. Und 2022 war für Jerónimo Martins in dieser Richtung ein beachtliches Rekordjahr, immerhin überschritt der Umsatz der Gruppe erstmals die Marke von 25 Mrd. Euro, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von fast 22 % entsprach. Damit belegt Jerónimo Martins weltweit zwar nur Platz 47 unter den führenden global aufgestellten Einzelhändlern. In Europa aber gilt das Unternehmen als 19. größter Lebensmittelanbieter, der auch viele Eigenmarken verkauft. Dennoch ist die Einzelhandelsgruppe in der EU nicht so bekannt wie beispielsweise die europäischen Wettbewerber Carrefour oder Ahold Delhaize. Auf dem Heimatmarkt betreibt Jerónimo Martins aber vor allem seine "Pingo Doce"-Supermarktkette, dazu kommen dort noch eine Reihe von Abholmärkten und 2 auf Lebensmittel spezialisierte Online-Plattformen unter der Marke "Recheio". Die Portugiesen vermarkten in ihren Märkten zudem auch Kleindung, Elektrogeräte und Bücher sowie Musik und Telekommunikations-Produkte und verwalten in einigen Supermarktfilialen auch integrierte Restaurants.

Allein in Portugal beschäftigte Jerónimo Martins zuletzt jedenfalls rund 34.000 Mitarbeiter. Inklusive Kolumbien, wo das Unternehmen neben Polen in den letzten Jahren ebenfalls expandiert ist, summiert sich die Gesamtzahl aber auf über 130.000. Dabei hatte sich das Management für 2022 neben dem Ausbau des boomenden Online-Geschäfts auch vorgenommen, weitere Supermärkte landesweit zu eröffnen. In Polen wollte Jerónimo Martins im Jahresverlauf mit "Biedronka" insgesamt 120 neue Einkaufsmärkte und Vertriebszentren schaffen. Aber auch die Dividendenhistorie des Lebensmittelhändlers kann sich sehen lassen, schließlich ist die Gewinnbeteiligung von 2017 bis 2022 von 0,61 Euro auf 0,79 Euro gestiegen. Im Schnitt konnten die Aktionäre dabei eine Kapitalrendite zwischen 2,5 und 4,0 % einfahren. Die Unternehmensführung von Jerónimo Martins plant jedenfalls auch in Zukunft eine Ausschüttungsquote in der Bandbreite von 40 bis 50 % des Jahresgewinns. Die Aktie bringt aber trotz Jahreshochs aktuell noch immer gut 2,8 % an Dividendenrendite, was aber mittlerweile unter dem Niveau europäischer Anleihezinsen liegt. Und auch das KGV von 22 ist nicht mehr als günstig zu bezeichnen.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Nach der jüngsten Kurserholung befindet sich am Mittwoch im Dividenden-Index die Aktie von Kühne & Nagel leicht im Minus bei 261,00 Euro. Die zuletzt wieder starke Entwicklung überrascht jedoch nicht. Vor allem auch weil der Logistik- und Speditionsdienstleister nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS in den 20 Titel umfassenden Swiss Market Index (SMI) der Schweizer Börse nachgerutscht ist. Die Papiere von Kühne & Nagel sind damit erstmals in der obersten Schweizer Börsenliga dabei, und zwing damit zugleich institutionelle Anleger zum Einstieg. Für das Unternehmen war aber das Geschäftsjahr 2022 ein erneutes Boomjahr, auch weil es mit seinem Logistik-Geschäft die Engpässe in den weltweiten Transportnetzen bestens ausbalancieren könne. Dabei besitzt Kühne & Nagel diesbezüglich aber keine eigenen Flugzeuge oder Schiffe, sondern bucht meist freie Frachtkapazitäten bei Transportunternehmen wie global agierenden Reedereien. Zudem hat das Management auch den Einstieg in neue Märkte geplant. Konkret will Kühne & Nagel als Spediteur künftig noch stärker mit Anbietern aus dem Bereich erneuerbare Energien sowie mit Halbleiterherstellern zusammenarbeiten. Geografisch seien Kunden in Japan und Korea im Fokus, aber auch Afrika werde wichtiger, betonte zuletzt der Vorstand. Dazu passt auch die jüngste Übernahme in Südafrika.

Vor einer Woche wurde bekannt gegeben, dass Kühne & Nagel das südafrikanische Logistikunternehmen Morgan Cargo mit Sitz in Johannesburg erwerben wolle. Die künftige Tochter ist dabei auf verderbliche Güter spezialisiert und neben Südafrika auch in Großbritannien und Kenia aktiv. Morgan Cargo wickelte im Jahr 2022 mit rund 450 Logistikexperten mehr als 40.000 Tonnen Luftfracht und über 20.000 Standardcontainer (TEU) Seefracht ab. Hierfür werden von dem Unternehmen auch hochmoderne Kühllager betrieben. Für Kühne & Nagel ist die Logistiktochter allerdings nur ein kleiner Netzwerkzukauf, schließlich kamen die Schweizer im vergangenen Jahr auf 2,2 Mio. Tonnen Luftfracht und 4,4 Mio. verschiffte Standardcontainer. Der Abschluss der Transaktion werde für das 3. Quartal erwartet, hieß es weiter. Ein Kaufpreis wurde jedoch nicht genannt. Dafür freuen sich die Anleger im Zuge der jüngsten Rekorddividende von Kühne & Nagel noch immer über eine Dividendenrendite von starken 4,8 %.

