Commerzbank: Waren die Vorschusslorbeeren gerechtfertigt?

Commerzbank 8,88 EUR 0,16% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

In den vergangenen Wochen profitierte die Commerzbank vor allem von der positiven Entwicklung der Konkurrenz. Diese Vorschusslorbeeren müssen nun bestätigt werden. Bei der Vorlage der Zahlen für Q1 betonte das Management, dass man "auf Kurs" sei und für das Geschäftsjahr 2018 die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung plane. Analysten erwarten pro Aktie eine Ausschüttung in Höhe von 0,19 Euro, was einer Dividendenrendite von über zwei Prozent entspräche.Auch beim Gewinn pro Aktie herrscht unter den Analysten relative Zuversicht. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen sie nämlich im Konsens mit einem kräftigen Anstieg von 0,12 Euro (2017) auf 0,73 Euro. 2020 sollen 1,19 Euro und 2022 sogar 1,86 Euro verdient werden, was angesichts der generellen Risiken des Finanzsektors als gewagte Prognose bezeichnet werden kann. Bei den ausgesprochenen Analystenurteilen kann man hingegen keinen sonderlich ausgeprägten Optimismus feststellen. Unter den insgesamt 20 von finanzen.net erfassten Analystenurteilen empfehlen lediglich drei Analysten den Titel zum Kauf ("Buy"), während zwölf Aktienexperten neutral ("Hold") gestimmt sind. Fünf Analysehäuser stufen den Banktitel sogar als Verkaufsposition ("Sell") ein. Die prognostizierten Kursziele reichen von 8,50 Euro (Credit Suisse) bis 13,80 Euro (Citigroup) und ergeben einen Durchschnittswert von 10,71 Euro (aktuell: 8,89 Euro).

Commerzbank-Aktie gelingt Trendausbruch

Seit dem Ende Januar markierten Jahreshoch von 13,71 Euro stürzte die Commerzbank-Aktie im Tief auf 8,12 Euro (27. Juni) ab. Aus diesem Abwärtstrendkanal gelang zuletzt der Ausbruch nach oben. Nun warten im Bereich von 9,50 Euro leichte und bei 11,00 Euro signifikante Widerstände. Wenig Positives kann man der mittelfristigen 100-Tage- sowie der langfristigen 200-Tage-Linie abgewinnen. Beide befinden sich nämlich eindeutig im Abwärtstrend, was in der Chartlehre eher negativ gesehen wird.







Bildquellen: Julia Schwager/Commerzbank AG, iStock/kontrast-fotodesign, Commerzbank AG, Thomas Lohnes/Getty Images