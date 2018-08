Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

Themenauswahl

Tech-Stars im Härtetest: Das sind die 10 Gewinn-Giganten

Facebook schockiert Anleger, Apple überrascht sie positiv. Und der Rest? Wie es mit den größten Geldmaschinen der Welt weitergeht.

Große Aufgaben

John Elkann ist der starke Mann bei Fiat Chrysler und im Agnelli-Clan. Wie er dazu wurde, welche Probleme auf ihn warten.

Überflieger gesucht

Die größten Gewinner der Bilanzsaison im DAX sind ausgerechnet die Verlierer von gestern.

Das Geld fließt

US-Investoren schaufeln Rekordsummen in den Biotechsektor. Was die Gründe sind.

Wunderspieler braucht Wunder

Pakistans neuer Premier ist eine schillernde Figur, sein Land hat viel Potenzial. Kann er es heben?

Interessante Aussichten

Sonnenbrillen oder Kontaktlinsen im Internet kaufen, okay. Aber optische Brillengläser? Gerade arbeitet Fielmann daran. Die Gründe.

Aktie im Brennpunkt

Warum Börsianer die neue Siemens -Strategie skeptisch beäugen.

Schicke Rendite

Weshalb der neue Hybridbond des Versandhändlers Otto attraktiv ist.

Volltreffer für Fußballfans

Mit Hebel auf die Aktien ­von Juve und BVB setzen.

Welche US-Aktien jetzt taugen

Auf dem US-Binnenmarkt lassen sich gute Gewinne machen.

Eine Frage des Typs

Onlinebroker-Test, Teil 1: Wo Order- und Depotgebühren Anlegern möglichst wenig von ihren Börsengewinnen auffressen.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



